Большинство стран улучшили свои позиции в "Глобальном индексе миролюбия"

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ЛОНДОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Большинство стран за последний год смогли улучшить свои позиции в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index), что привело к его незначительному росту впервые с 2014 года. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в четверг в Лондоне Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), в котором анализируется ситуация в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты.
В основе этого индекса лежит исследование таких факторов как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях.
Согласно опубликованным данным, 93 страны улучшили свои позиции, в то время как 68 опустились в этом рейтинге. Авторы исследования отмечают положительную динамику, в том числе, исходя из зафиксированного ими низкого уровня государственного террора в рассматриваемых странах, а также за счет вывода части иностранных войск из Афганистана. Тем не менее авторы доклада предупреждают, что пока еще рано говорить об устойчивой тенденции укрепления мира.
"Глобальный индекс миролюбия" публикуется последние 11 лет. В этом году его уже в девятый раз возглавила Исландия, за ней следуют Новая Зеландия и Португалия, для которой данная строчка является наивысшей за всю историю ведения рейтинга.
Сирия второй год подряд замыкает список "миролюбивых стран". Выше находятся Афганистан (162) и Ирак (161), которые последние пять лет не покидают пятерку аутсайдеров, далее следуют Южный Судан (160) и Йемен (159).
Европейские страны занимают восемь позиций в первой десятке, что делает Европу самым мирным континентом, даже несмотря на рекордный рост террористической угрозы в некоторых государствах. Положительная динамика была во многом достигнута благодаря устойчивому экономическому подъему.
Несколько европейских стран ухудшили свои позиции в связи с усилением позиций популистских политических партий по итогам проводившихся выборов, отмечается в докладе. Это касается Австрии (4 место), Дании (5), Финляндии (17), Швеции (18) и Бельгии (19).
Польша опустилась сразу на 11 пунктов, заняв 33 место на фоне "общественных протестов и эскалации политической напряженности". Сильнее всех на европейском континенте просела в рейтинге Босния и Герцеговина, откатившаяся на 21 пункт и занявшая 84 место в связи со "все более заметной националистской риторикой" в отношениях с Хорватией. Неопределенность, вызванная результатом референдума по вопросу членства в Евросоюзе, не позволила Великобритании (41) существенно улучшить свои позиции.
Позиция России в рейтинге в сравнении с прошлым годом не изменилась, она по-прежнему занимает 151 место. "Несмотря на сокращение оборонного бюджета, что отразилось на военных расходах, Россия продолжает бомбардировки в Сирии", - сказал корреспонденту ТАСС основатель Института экономики и мира Стив Киллелеа. По его мнению, среди негативных факторов, повлиявших на итоговое место РФ, стало "большое количество резонансных спецопераций на Северном Кавказе в прошлом году".
Стоит отметить, что если в 2016 году авторы доклада при расчете индекса, в частности, исследовали Россию через призму конфликта на востоке Украины, то в этом году влияние гражданской войны в соседнем государстве напрямую ими не рассматривалось.
В исследовании отмечено ухудшение отношений Туркмении (112) с Ираном (129) из-за газового спора. В зоне карабахского конфликта в столкновениях между военными Армении (112) и Азербайджана (132) погибли около 200 человек с обеих сторон, что негативным образом сказалось на позициях этих стран.
Украина поднялась в списке на две строчки, заняв 154 место, во многом благодаря финансовому участию в миротворческих миссиях под эгидой ООН и относительной стабилизации ситуации на Донбассе. "Тем не менее базовые факторы, которые могут привести к возобновлению полномасштабного конфликта, не исчезли", - указывают авторы, отмечая, что "общество, в особенности вблизи зон боевых действий, стало более военизированным".
Индекс миролюбия США поставил эту страну на 114 место, что на 11 пунктов ниже, чем в прошлом году. "Последний год был тревожным для Соединенных Штатов, где избирательная кампания перед президентскими выборами серьезно расколола американское общество", - говорится в докладе.
Эксперты отмечают падение уровня доверия к правительству со стороны простых американцев, а также ухудшающуюся криминогенную обстановку. "Социальные проблемы внутри США, вероятно, станут более распространенным явлением, в то время как расовая напряженность продолжит нарастать", - подчеркивают авторы.
Несмотря на общемировую тенденцию сокращения числа жертв в результате деятельности террористов на 10% в период 2014-2015 гг., число стран с повышенным уровнем террористической угрозы в этом году впервые возросло до 23. На ситуацию в Европе оказали значительное влияние теракты во Франции, которая потеряла в рейтинге пять пунктов и была поставлена на 51 место. Атаки террористов в Брюсселе и Лондоне также были рассмотрены при составлении индекса, однако не был учтен недавний взрыв в Манчестере, унесший жизни 22 человек.
В странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в период между 2007 и 2016 годом число случаев гибели людей от террористических атак в общей сложности выросло на 900%, подчеркивают авторы "Глобального индекса миролюбия".