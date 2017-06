Большинство стран улучшили свои позиции в "Глобальном индексе миролюбия"

ЛОНДОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Большинство стран за последний год смогли улучшить свои позиции в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index), что привело к его незначительному росту впервые с 2014 года. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в четверг в Лондоне Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), в котором анализируется ситуация в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты.

В основе этого индекса лежит исследование таких факторов как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях.

Согласно опубликованным данным, 93 страны улучшили свои позиции, в то время как 68 опустились в этом рейтинге. Авторы исследования отмечают положительную динамику, в том числе, исходя из зафиксированного ими низкого уровня государственного террора в рассматриваемых странах, а также за счет вывода части иностранных войск из Афганистана. Тем не менее авторы доклада предупреждают, что пока еще рано говорить об устойчивой тенденции укрепления мира.

Лидеры и аутсайдеры

"Глобальный индекс миролюбия" публикуется последние 11 лет. В этом году его уже в девятый раз возглавила Исландия, за ней следуют Новая Зеландия и Португалия, для которой данная строчка является наивысшей за всю историю ведения рейтинга.

Сирия второй год подряд замыкает список "миролюбивых стран". Выше находятся Афганистан (162) и Ирак (161), которые последние пять лет не покидают пятерку аутсайдеров, далее следуют Южный Судан (160) и Йемен (159).

Ситуация в Европе

Европейские страны занимают восемь позиций в первой десятке, что делает Европу самым мирным континентом, даже несмотря на рекордный рост террористической угрозы в некоторых государствах. Положительная динамика была во многом достигнута благодаря устойчивому экономическому подъему.

Несколько европейских стран ухудшили свои позиции в связи с усилением позиций популистских политических партий по итогам проводившихся выборов, отмечается в докладе. Это касается Австрии (4 место), Дании (5), Финляндии (17), Швеции (18) и Бельгии (19).

Польша опустилась сразу на 11 пунктов, заняв 33 место на фоне "общественных протестов и эскалации политической напряженности". Сильнее всех на европейском континенте просела в рейтинге Босния и Герцеговина, откатившаяся на 21 пункт и занявшая 84 место в связи со "все более заметной националистской риторикой" в отношениях с Хорватией. Неопределенность, вызванная результатом референдума по вопросу членства в Евросоюзе, не позволила Великобритании (41) существенно улучшить свои позиции.

Россия и СНГ

Позиция России в рейтинге в сравнении с прошлым годом не изменилась, она по-прежнему занимает 151 место. "Несмотря на сокращение оборонного бюджета, что отразилось на военных расходах, Россия продолжает бомбардировки в Сирии", - сказал корреспонденту ТАСС основатель Института экономики и мира Стив Киллелеа. По его мнению, среди негативных факторов, повлиявших на итоговое место РФ, стало "большое количество резонансных спецопераций на Северном Кавказе в прошлом году".

Стоит отметить, что если в 2016 году авторы доклада при расчете индекса, в частности, исследовали Россию через призму конфликта на востоке Украины, то в этом году влияние гражданской войны в соседнем государстве напрямую ими не рассматривалось.

В исследовании отмечено ухудшение отношений Туркмении (112) с Ираном (129) из-за газового спора. В зоне карабахского конфликта в столкновениях между военными Армении (112) и Азербайджана (132) погибли около 200 человек с обеих сторон, что негативным образом сказалось на позициях этих стран.

Украина поднялась в списке на две строчки, заняв 154 место, во многом благодаря финансовому участию в миротворческих миссиях под эгидой ООН и относительной стабилизации ситуации на Донбассе. "Тем не менее базовые факторы, которые могут привести к возобновлению полномасштабного конфликта, не исчезли", - указывают авторы, отмечая, что "общество, в особенности вблизи зон боевых действий, стало более военизированным".

Падение США

Индекс миролюбия США поставил эту страну на 114 место, что на 11 пунктов ниже, чем в прошлом году. "Последний год был тревожным для Соединенных Штатов, где избирательная кампания перед президентскими выборами серьезно расколола американское общество", - говорится в докладе.

Эксперты отмечают падение уровня доверия к правительству со стороны простых американцев, а также ухудшающуюся криминогенную обстановку. "Социальные проблемы внутри США, вероятно, станут более распространенным явлением, в то время как расовая напряженность продолжит нарастать", - подчеркивают авторы.

Террористическая угроза

Несмотря на общемировую тенденцию сокращения числа жертв в результате деятельности террористов на 10% в период 2014-2015 гг., число стран с повышенным уровнем террористической угрозы в этом году впервые возросло до 23. На ситуацию в Европе оказали значительное влияние теракты во Франции, которая потеряла в рейтинге пять пунктов и была поставлена на 51 место. Атаки террористов в Брюсселе и Лондоне также были рассмотрены при составлении индекса, однако не был учтен недавний взрыв в Манчестере, унесший жизни 22 человек.

В странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в период между 2007 и 2016 годом число случаев гибели людей от террористических атак в общей сложности выросло на 900%, подчеркивают авторы "Глобального индекса миролюбия".