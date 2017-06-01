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План президента Южной Кореи по борьбе с безработицей обойдется в $159 млрд

Международная панорама
1 июня, 7:28 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Часть средств планируется собрать из налоговых поступлений, при этом "без повышения налогов сделать это будет сложно", указывает министерство финансов страны

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СЕУЛ, 1 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Национальный консультативный комитет по планированию Республики Корея (РК) приступил к поискам средств на реализацию предвыборного обещания президента страны Мун Чжэ Ина создать 810 тысяч рабочих мест в госсекторе. Об этом говорится в докладе, опубликованном министерством финансов и государственного планирования.

В документе указано, что на эти цели потребуется в общей сложности 178 трлн вон или $159 млрд. "Из них $100 млрд планируется обеспечить за счет сокращения бюджетных расходов и проведения финансовой реформы", - отмечается в докладе.

При этом остальные $59 млрд предполагается собрать из налоговых поступлений, однако, указывает ведомство, "без повышения налогов сделать это будет сложно".

Мун Чжэ Ин считает безработицу среди молодежи одной из главных проблем, требующих неотложного решения. Глава государства неделю назад даже распорядился установить в своем офисе мониторы с информацией о ситуации на рынке труда.

Президент неоднократно указывал, что правительство должно вплотную заняться этим вопросом. По его словам, политика создания рабочих мест является лучшей стратегией обеспечения роста экономики. Она позволит решить проблему поляризации населения по уровню доходов и внесет вклад в развитие системы социального обеспечения.

В 2017 году число безработных в Южной Корее впервые с 2000 года превысило миллион человек и составило 3,7% трудоспособного населения. При этом среди молодежи до 30 лет безработных оказалось 9,8%.

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