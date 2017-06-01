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Служба безопасности Украины провела обыски в офисах двух интернет-провайдеров

Международная панорама
1 июня, 13:29 дата обновления: 1 июня, 13:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, июня. /ТАСС

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя"

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КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисах сразу двух украинских интернет-провайдеров: Wnet и OLLI Trans.

Информацию об обыске в Wnet подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, "следственные действия проходят в рамках уголовного дела по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, смены границ территории или государственной границы Украины".

В самой компании ранее сообщили, что пока не будут исполнять указ президента Украины Петра о Порошенко "О применении персональных санкций", которым вводится запрет на доступ к социальным сетям "Вконтакте", "Одноклассники", а также сервисам компаний "Мейл.ру" и "Яндекс". В Wnet это объяснили отсутствием на данный момент "четко обозначенного и описанного механизма относительно ограничения в доступе пользователям интернет", добавив, что дальнейшие шаги компании будут определены после разработки данного механизма органами государственной власти.

Об обыске в офисе еще одного украинского провайдера - телекоммуникационной компании, предоставляющей услуги широкополосного доступа в интернет, OLLI Trans сообщило издание LIGA.net. По его данным, в офис компании пришли люди с нашивками СБУ. При этом сотрудников закрыли в офисе, у руководства забрали телефоны, а адвокатов вывели на улицу. Официального подтверждения этой информации от СБУ пока не поступало.

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