Израиль выразил разочарование в связи с отсрочкой переноса посольства США в Иерусалим

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июня. /ТАСС/. Израиль разочарован в связи с отсрочкой переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом сообщается в распространенном заявлении офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Неизменная позиция Израиля состоит в том, что американское посольство, так же как и все посольства, должно находиться в Иерусалиме, нашей вечной столице...Несмотря на разочарование, связанное с отменой переноса посольства на данном этапе, Израиль ценит заверения дружбы со стороны президента Трампа и его обязательство по переносу посольства в будущем", - говорится в документе.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп в очередной раз отсрочил перенос посольства. В меморандуме, направленном госсекретарю Рексу Тиллерсону, американский лидер обосновывает свое решение необходимостью защиты "интересов национальной безопасности США".

В пресс-службе Белого дома отметили, что, несмотря на такое решение главы вашингтонской администрации, "нельзя рассматривать этот шаг как отказ президента от решительной поддержки Израиля и американо-израильского альянса". Президент Трамп принял это решение, чтобы "максимизировать шансы на успешное проведение переговоров между Израилем и палестинцами, выполняя свою святую обязанность защищать интересы национальной безопасности Америки, отметили в Белом доме.

Закон о переносе посольства был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь. Такой же политики придерживались сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш - младший и следующий президент Барак Обама. Трамп во время своей предвыборной кампании активно выступал за перенос диппредставительства.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.