Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вдова генерала Ярузельского скончалась в возрасте 86 лет

Международная панорама
1 июня, 19:45 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Прощание с Барбарой Ярузельской и похороны состоятся в Варшаве 6 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Вдова польского лидера времен Польской Народной Республики (ПНР) генерала Войцеха Ярузельского Барбара скончалась в минувший понедельник на 87-м году жизни, спустя три года после смерти мужа. Об этом корр. ТАСС сообщила их дочь Моника Ярузельская.

"Это правда. Мама умерла", - сказала она.

Войцех Ярузельский (1923-2014) был одним из крупнейших руководителей социалистических стран Восточной Европы начала 1980-х годов. С 1985 по 1989 год он занимал пост председателя Государственного совета ПНР (высший государственный пост в стране). В 1989 году он был избран президентом Республики Польша. В 1990 году ушел с политической сцены. 25 мая 2014 года Войцех Ярузельский скончался после долгой болезни.

Его супруга Барбара - доктор наук, специализировалась на немецкой филологии. В момент знакомства с будущим мужем Барбара состояла на службе в военном ансамбле песни и танца. В 1960 году они поженились в Щецине, где Ярузельский тогда командовал дивизией.

Прощание с Барбарой Ярузельской и похороны состоятся в Варшаве 6 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и компания ННК
2
"Яндекс" закроет офисы в Киеве и Одессе
3
Путин подписал изменения в закон о выборах президента
4
Украина намерена добиваться взыскания штрафа с "Газпрома"
5
ТЦ "Авиапарк" в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
6
Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну
7
Биография итальянского тренера Роберто Манчини
Темы дня
Загрузка...
Реклама