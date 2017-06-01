Вдова генерала Ярузельского скончалась в возрасте 86 лет

ВАРШАВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Вдова польского лидера времен Польской Народной Республики (ПНР) генерала Войцеха Ярузельского Барбара скончалась в минувший понедельник на 87-м году жизни, спустя три года после смерти мужа. Об этом корр. ТАСС сообщила их дочь Моника Ярузельская.

"Это правда. Мама умерла", - сказала она.

Войцех Ярузельский (1923-2014) был одним из крупнейших руководителей социалистических стран Восточной Европы начала 1980-х годов. С 1985 по 1989 год он занимал пост председателя Государственного совета ПНР (высший государственный пост в стране). В 1989 году он был избран президентом Республики Польша. В 1990 году ушел с политической сцены. 25 мая 2014 года Войцех Ярузельский скончался после долгой болезни.

Его супруга Барбара - доктор наук, специализировалась на немецкой филологии. В момент знакомства с будущим мужем Барбара состояла на службе в военном ансамбле песни и танца. В 1960 году они поженились в Щецине, где Ярузельский тогда командовал дивизией.

Прощание с Барбарой Ярузельской и похороны состоятся в Варшаве 6 июня.