Экс-директор ФБР Джеймс Коми выступит в Сенате США 8 июня

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми выступит перед спецкомитетом по разведке Сената Конгресса США 8 июня. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой комитета.

"Сенатор Ричард Бэрр, председатель спецкомитета по разведке, и сенатор Марк Уорнер, зампредседателя комитета, сегодня объявили, что бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед комитетом 8 июня 2017 года", - говорится в заявлении. В нем уточняется, что первая часть слушаний пройдет в открытом режиме, затем Коми и законодатели продолжат общение уже за закрытыми дверями. Слушания пройдут по теме "попыток Российской Федерации вмешаться в выборы в США 2016 года".

Президент США Дональд Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось, принять такое решение ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснившие это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности. Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, он был назначен на него летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Как сообщил ранее телеканал CNN, Коми якобы изъявил готовность рассказать о том, как обсуждал с главой Белого дома расследование, касающееся утверждений о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы. Ранее сенатский комитет по разведке уже запросил у ФБР данные о любых контактах его бывшего директора с представителями Белого дома и Министерства юстиции по вопросу этого связанного с Россией разбирательства.