В Саудовской Аравии два боевика подорвались на своей же взрывчатке

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 1 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Двое боевиков, разыскиваемых властями Саудовской Аравии за причастность к террористической деятельности, погибли в результате взрыва автомобиля в городе Эль-Катиф на востоке королевства.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его информации, преступники перевозили в пригород Эль-Авамия боеприпасы и взрывчатку, которая при транспортировке сдетонировала. Согласно опубликованным видеозаписям очевидцев, за взрывом автомобиля, в котором находились боевики, последовала перестрелка. Сообщается, что нескольким террористам, находившимся в другой машине, удалось сбежать, ведется их поиск. Официального заявления саудовского МВД пока не последовало.
Ранее телеканал передавал, что заминированный автомобиль взлетел на воздух в одном из кварталов населенного преимущественно мусульманами-шиитами Эль-Катифа. О жертвах или пострадавших среди мирного населения данных не поступало.
Почти год назад, 4 июля, незадолго до ифтара (разговения после дневного поста во время священного для мусульман месяца рамадан) вблизи шиитской мечети Эль-Катифа (расположен в богатой нефтью Восточной провинции) произошли сразу несколько взрывов, в результате которых никто не пострадал. Как позднее заявили в МВД страны, за терактом стояли трое смертников. Сообщалось, что их пояса со взрывчаткой сдетонировали раньше времени.