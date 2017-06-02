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Сирийские ВВС уничтожили свыше 50 террористов на подступах к Дейр-эз-Зору

Международная панорама
2 июня, 0:29 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Авиаударам подверглись также тыловые базы противника у горы Джебель-эс-Сарда и нефтяного месторождения Эт-Тим

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БЕЙРУТ, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийские ВВС нанесли удары по позициям террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на подступах к городу Дейр-эз-Зор (432 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, в результате воздушных атак было уничтожено свыше 50 боевиков в пригороде Эль-Мухендисин и близлежащих селах Ховейджа и Эль-Бугейлия.

Авиаударам подверглись также тыловые базы противника у горы Джебель-эс-Сарда и нефтяного месторождения Эт-Тим.

Одновременно сирийские летчики сбросили на парашютах гуманитарные грузы в городские районы Дейр-эз-Зора, окруженные террористами. По информации САНА, продовольственную помощь и медикаменты распределят среди населения находящиеся на месте сотрудники Сирийского общества Красного Полумесяца.

К юго-востоку от Пальмиры (240 км от Дамаска) войска и ополченцы преследуют банды ИГ в секторах Джуб-Джарах, Талила и Аббасия, где им удалось в ходе проведенных операций ликвидировать несколько групп наемников.

В 100 км к востоку от Алеппо правительственные силы овладели населенным пунктом Хирбет-эль-Фар и подошли вплотную к последнему форпосту ИГ в Мескене, который стоит на шоссе Алеппо-Ракка.

В провинции Хама (220 км от Дамаска) армия и ополченцы пытаются отбросить противника от города Сальмия. Там сирийская авиация и артиллерия атакуют огневые рубежи ИГ в секторе Укейрабат.

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