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Канада приостановила переговоры с Boeing о покупке истребителей F-18 Super Hornet

Международная панорама
2 июня, 1:09 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Оттава пока не ведет переговоров с какой-либо другой компанией о покупке новых истребителей

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Истребитель-бомбардировщик F-18 Super Hornet

Истребитель-бомбардировщик F-18 Super Hornet

© AP Photo/Aijaz Rahi

ОТТАВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Власти Канады приостановили переговоры с американской компанией Boeing  о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения F-18 Super Hornet  для обновления устаревшего парка своих ВВС. Об этом  сообщил телеканал CTV.

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© U.S. Air Force photo/Duncan Wood

Опубликован список самых дорогостоящих самолетов ВВС США

Эту информацию телеканалу подтвердил Стив Маккином - парламентский секретарь министра общественных работ и закупки Канады Джуди Фут. Он также сообщил, что Оттава пока не ведет переговоров с какой-либо другой компанией о покупке новых истребителей.

18 мая министерство торговли США начало расследование в отношении канадской компании Bombardier  по занижению цен на свои новые самолеты CSeries. Расследование последовало после обращения с жалобой Boeing на демпинговую политику канадского конкурента. После этого газета National Post сообщила, что правительство Канады может пересмотреть свое сотрудничество с американской авиастроительной компанией. Источник издания в правительстве заявлял, что глава МИД Канады Христя Фриланд "больше не может вести дела в традиционном режиме с Boeing после их атаки".

В ноябре 2016 года власти Канады объявили, что могут купить у Boeing 18 истребителей F-18 Super Hornet. Сумма сделки оценивается в $5-7 млрд. При этом National Post сообщила, что из-за ситуации с Bombardier канадское правительство может вернуться к обсуждению вопроса по закупке самолетов пятого поколения F-35  у другой американской компании Lockheed Martin.

Согласно заявлению Boeing, чтобы выиграть контракт с Delta Air Lines в 2016 году Bombardier предложила поставить авиакомпании свои новые самолеты по "абсурдно низкой" цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость их производства американская корпорация оценивает в $33,2 млн. Каталожная стоимость конкурирующей с CSeries модели Boeing 737-700 составляет $83,4 млн, а новой 737-MAX 7 - $92,2 млн.

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