Трамп объяснил Макрону, Меркель, Мэй и Трюдо решение о выходе США из Парижского соглашения

ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которых объяснил им причину своего решения о выходе США из Парижского соглашения по климату, а также заверил их в приверженности Вашингтона усилиям по охране окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент персонально объяснил свое решение о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. Он поблагодарил всех четырех лидеров за поддержание честных и субстантивных переговоров по этой проблематике в течение своих первых месяцев на посту главы государства. Он также заверил лидеров в том, что Америка остается приверженной Трансатлантическому альянсу и уверенным действиям по защите окружающей среды", - говорится в документе.

"Он обратил внимание на значительные показатели США в деле сокращения эмиссий, а также на лидирующие позиции государства в разработке технологий чистой энергетики. Он также подчеркнул, что США при администрации Трампа будут самой чистой и экологически безопасной страной на планете", - отметила пресс-служба Белого дома.

Ранее в четверг Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату. "Мы выходим, но мы начнем переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы заключить сделку, которая будет честной", - сказал американский лидер, выступая в Розовом саду Белого дома.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.