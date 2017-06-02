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Трамп объяснил Макрону, Меркель, Мэй и Трюдо решение о выходе США из Парижского соглашения

Международная панорама
2 июня, 2:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Глава государства подчеркнул, что при его администрации США будут самой чистой и экологически безопасной страной на планете, сообщила пресс-служба Белого дома

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© Kevin Dietsch-Pool/Getty Images

ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которых объяснил им причину своего решения о выходе США из Парижского соглашения по климату, а также заверил их в приверженности Вашингтона усилиям по охране окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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© AP Photo/Andrew Harnik

Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Белый дом назвал Парижское соглашение по климату "плохой сделкой для американцев"

Маск покинет советы при Белом доме, если США выйдут из Парижского соглашения по климату

"Президент персонально объяснил свое решение о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. Он поблагодарил всех четырех лидеров за поддержание честных и субстантивных переговоров по этой проблематике в течение своих первых месяцев на посту главы государства. Он также заверил лидеров в том, что Америка остается приверженной Трансатлантическому альянсу и уверенным действиям по защите окружающей среды", - говорится в документе.

"Он обратил внимание на значительные показатели США в деле сокращения эмиссий, а также на лидирующие позиции государства в разработке технологий чистой энергетики. Он также подчеркнул, что США при администрации Трампа будут самой чистой и экологически безопасной страной на планете", - отметила пресс-служба Белого дома.

Ранее в четверг Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату. "Мы выходим, но мы начнем переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы заключить сделку, которая будет честной", - сказал американский лидер, выступая в Розовом саду Белого дома.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

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Выход США из Парижского соглашения по климату
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