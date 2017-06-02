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В Бразилии более 100 дипломатов подписали открытое письмо с критикой администрации Темера

Международная панорама
2 июня, 3:10 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Дипломаты также раскритиковали методы подавления протестов, организованных 24 мая в столице страны Бразилиа

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. По меньшей мере 115 сотрудников МИД Бразилии подписали открытое письмо, в котором содержится критика в адрес администрации президента страны Мишела Темера и призыв к началу общенационального диалога. Документ под названием "Дипломатия и демократия" был опубликован на специально созданном для этого сайте и в ряде крупнейших СМИ южноамериканской республики.

"Как госслужащие и как граждане страны, осознавая наши обязательства и ответственность, мы не может не замечать вред, который наносит долгосрочным национальным интересам продолжающаяся политическая нестабильность. В этом контексте мы выступаем за возвращение к диалогу и хотя бы минимальному консенсусу в бразильском обществе, необходимым для выхода из тупика", - считают авторы письма.

Проведение демонстраций

Дипломаты также раскритиковали методы подавления протестов, организованных 24 мая в столице страны Бразилиа. Тогда, в ходе масштабных беспорядков, 49 человек получили ранения и травмы. Здания по меньшей мере трех федеральных ведомств пострадали от огня в результате поджога со стороны манифестантов, которые требовали отставки Темера и проведения досрочных выборов президента. Глава государства распорядился привлечь армию для охраны правительственных зданий, однако уже через несколько часов отозвал данный указ.

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"Право на свободу выражения должно быть обеспечено для всех слоев общества. Поэтому мы считаем неприемлемым какое- либо ограничение возможности проведения мирных и демократических манифестаций. Мы отвергаем использование силы для подавления или запрета митингов. В обязанности государства входит гарантировать безопасность демонстрантов, равно как и целостность государственного имущества, находя правильные пропорции между действиями полиции для обеспечения порядка и уважением к конституционным правам", - отмечено в письме.

По мнению авторов документа, "перед лицом усугубления кризиса мы считаем крайне важным, чтобы политические силы страны, организованные в политические партии или нет, начали диалог, который сможет принять во внимание различные точки зрения и отразить разнообразные интересы бразильского народа". "Только так можно будет начать новый этап развития (страны), легитимизированный всенародным голосованием и отвечающий идеалам социальной справедливости и уважения к правам человека", - заявили сотрудники министерства.

Реакция МИД

Глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес, комментируя это обращение, заявил, что оно отражает не позицию ведомства, а частное мнение подписавших документ сотрудников. Министр заверил, что не будет устраивать "охоту на ведьм" против авторов документа. "Я считаю, что государственные служащие могут свободно выражать свое мнение. Они граждане Бразилии и говорят то, что думают", - подчеркнул Нунес.

Политический кризис в Бразилии

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.

На этом фоне несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.

По словам главы государства, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован. Согласно конституции Бразилии, даже если Темер будет отправлен в отставку, проведение прямых досрочных выборов не предполагается - имя нового национального лидера должен будет определить парламент. Всенародные выборы главы государства в любом случае состоятся не раньше конца 2018 года. Иное развитие событий возможно только при внесении поправок в основной закон страны.

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