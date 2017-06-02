Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индийские вооруженные силы провели успешный испытательный запуск баллистической ракеты Prithvi-2, способной нести ядерную боеголовку.
Об этом сообщила Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), руководившая испытаниями.
Запуск был проведен с мобильной платформы на полигоне Чандипур в штате Одиша (бывшая Орисса) на востоке страны в 09:50 (07:20 мск).
"Пуск и траектория движения ракеты, выбранной случайным образом из произведенных складских запасов для тестирования, отслеживалась радарами DRDO, электрооптическими системами слежения и телеметрическими станциями, расположенными вдоль побережья Одиши", - рассказал присутствовавший при запуске представитель DRDO. По его словам, в ходе испытаний были выполнены все поставленные задачи, что было подтверждено находившимся неподалеку от мишени кораблем наблюдения.
Это первый запуск Prithvi в 2017 году. Предыдущие испытания были проведены 21 ноября 2016 года, тогда были одновременно запущены две ракеты.
Prithvi-2 может нести боеголовку массой от 0,5 до 1 тонны, ее дальность составляет от 250 до 350 километров. Длина ракеты достигает 9 метров, вес - 4,5 тонны. По словам разработчиков, Prithvi-2 оснащена технологиями ухода от противоракет, а передовые системы наведения позволяют ей поражать цель с точностью до нескольких метров. Ее двигатель был спроектирован на базе двигателя советской зенитной ракеты В-755 (комплекса С-75).
Prithvi-2 разработана в рамках "Комплексной программы разработки управляемого ракетного оружия", реализация которой началась в 1983 году. Первый испытательный запуск ракеты этого типа состоялся в 1996 году, принятие на вооружение - в 2003 году. В настоящее время оборонная промышленность Индии ежегодно производит порядка 30 ракет Prithvi.