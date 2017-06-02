Тиллерсон: США продолжат сокращать выбросы парниковых газов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. США намерены продолжать усилия по сокращению выбросов парниковых газов.

С таким заявлением, как сообщило AFP, выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"За США фантастический рекорд в вопросе сокращения выбросов парниковых газов. Я не думаю, что мы изменим наши усилия по сокращению выбросов в будущем", - приводит агентство его слова.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.