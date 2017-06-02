Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польша избраны членами СБ ООН на 2018-2019 годы

ООН, 2 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Гвинея, Кот- д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польша избраны сегодня членами Совета Безопасности ООН на 2018-2019 годы. Об этом объявил после подсчета голосов председатель сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Питер Томсон.

В ходе голосования, проходившего в ГА ООН, эти пять стран заручились поддержкой необходимого большинства в две трети голосов стран - членов всемирной организации. В поддержку Кот-д'Ивуар высказались 189 делегаций, в поддержку Кувейта - 188, Гвинея набрала 185 голосов, Польша - 190 и Перу - 186.

С 1 января будущего года эти страны сменят Египет, Сенегал, Японию, Уругвай и Украину, которые входили в состав Совета с 2016 года. До конца следующего года членами СБ будут оставаться Боливия, Казахстан, Швеция и Эфиопия.

Кроме того, Нидерланды получат в 2018 году место в Совбезе, которое в настоящий момент занимает Италия, поскольку в ходе выборов членов СБ, проходивших в прошлом году, Рим согласился поделить с Амстердамом двухлетний срок членства в СБ ООН. Две страны пришли к этому соглашению после нескольких раундов голосования, в которых не удалось выявить победителя. В поддержку выдвижения Нидерландов в члены Совбеза высказались 184 делегации.

Практика разделения сроков в СБ ООН уже применялась в подобных ситуациях. Так, Либерия и Ирландия по году отработали в Совбезе в 1961-1962 годах, Румыния и Филиппины разделяли двухлетний срок полномочий в 1962-1963 годах, а в 1964-1965 годах в Совете Безопасности Чехословакию сменила Малайзия.

Совет Безопасности является основным органом ООН, отвечающим за поддержание международного мира и безопасности. В состав СБ входят 15 стран: пять постоянных членов - Китай, Россия, Великобритания, США и Франция, и 10 временных, которые ежегодно обновляются наполовину. Работой Совбеза руководит председатель, представляющий одну из стран - членов СБ. В течение июня эти функции выполняет Боливия. Россия будет председательствовать в СБ ООН в следующем году.