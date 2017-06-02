Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РПК взяла ответственность за крушение военного вертолета в Турции

Международная панорама
2 июня, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

В результате инцидента погибли 13 военнослужащих

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за крушение военного вертолета в турецкой провинции Ширнак 31 мая. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Как сообщал Генштаб Турции, вертолет Cougar вылетел из города Шеноба в среду вечером и потерпел крушение через три минуты после взлета, задев линии электропередачи. В результате инцидента погибли 13 военнослужащих.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. За это время в результате боевых действий погибли более 40 тыс. человек. После возобновления конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военных и сотни боевиков организации, число жертв среди мирного населения может составлять от 500 до тысячи человек. В Турции РПК считают сепаратистской террористической организацией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
S&P отозвало рейтинг России по национальной шкале
2
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области
3
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
4
Московское УФАС возбудила дело на Gett Taxi по признакам нарушения закона о конкуренции
5
Пожар в воинской части на юго-западе Москвы потушен
6
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
7
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
Темы дня
Загрузка...
Реклама