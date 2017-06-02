РПК взяла ответственность за крушение военного вертолета в Турции

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за крушение военного вертолета в турецкой провинции Ширнак 31 мая. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).
Как сообщал Генштаб Турции, вертолет Cougar вылетел из города Шеноба в среду вечером и потерпел крушение через три минуты после взлета, задев линии электропередачи. В результате инцидента погибли 13 военнослужащих.
РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. За это время в результате боевых действий погибли более 40 тыс. человек. После возобновления конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военных и сотни боевиков организации, число жертв среди мирного населения может составлять от 500 до тысячи человек. В Турции РПК считают сепаратистской террористической организацией.