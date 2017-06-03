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В Венесуэле сторонники президента обвинили генпрокурора в связях с терроризмом

Международная панорама
3 июня, 4:02 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Ранее Луиса Ортега Диас подвергла критике решение Верховного суда разрешить президенту Николасу Мадуро созвать Конституционную ассамблею (КА) без проведения референдума

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Луиса Ортега Диас

Луиса Ортега Диас

© AP Photo/Fernando Llano

МЕХИКО, 3 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Отставка генерального прокурора Луисы Ортеги Диас стала главным требованием участников крупной проправительственной манифестации, состоявшейся в Каракасе. Манифестация, завершившаяся у здания надзорного ведомства, собрала несколько сотен человек.

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Ранее на этой неделе Ортега Диас подвергла критике решение Верховного суда разрешить президенту Николасу Мадуро созвать Конституционную ассамблею (КА) без проведения референдума.

"Прокурор тесно связана с терроризмом и фашизмом, - цитирует агентство Франс Пресс депутата Дарио Виваса. - Когда президент призывает к созданию Национальной конституционной ассамблеи для важного диалога, она возражает, поэтому ее действия связаны с этими правыми, которые убивают людей". По мнению члена парламента, если прокурор "считает, что не может вершить правосудие, или она связана с террористическими секторами, ей лучше уйти в отставку".

Конституционная ассамблея может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Предшественник Мадуро Уго Чавес в 1999 году также созывал этот орган, чему, однако, предшествовало проведение соответствующего референдума.

В мае Мадуро объявил, что в состав новой КА войдут "364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Оставшихся 168 человек выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели. Решение президента усугубило тяжелый политический кризис в стране, которую с начала апреля сотрясают акции протеста против исполнительной власти.

Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля были задержаны 2,97 тысячи человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Кроме того, погибли не менее 65 человек, более тысячи пострадали.

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