В Венесуэле сторонники президента обвинили генпрокурора в связях с терроризмом

МЕХИКО, 3 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Отставка генерального прокурора Луисы Ортеги Диас стала главным требованием участников крупной проправительственной манифестации, состоявшейся в Каракасе. Манифестация, завершившаяся у здания надзорного ведомства, собрала несколько сотен человек.

Ранее на этой неделе Ортега Диас подвергла критике решение Верховного суда разрешить президенту Николасу Мадуро созвать Конституционную ассамблею (КА) без проведения референдума.

"Прокурор тесно связана с терроризмом и фашизмом, - цитирует агентство Франс Пресс депутата Дарио Виваса. - Когда президент призывает к созданию Национальной конституционной ассамблеи для важного диалога, она возражает, поэтому ее действия связаны с этими правыми, которые убивают людей". По мнению члена парламента, если прокурор "считает, что не может вершить правосудие, или она связана с террористическими секторами, ей лучше уйти в отставку".

Конституционная ассамблея может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Предшественник Мадуро Уго Чавес в 1999 году также созывал этот орган, чему, однако, предшествовало проведение соответствующего референдума.

В мае Мадуро объявил, что в состав новой КА войдут "364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Оставшихся 168 человек выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели. Решение президента усугубило тяжелый политический кризис в стране, которую с начала апреля сотрясают акции протеста против исполнительной власти.

Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля были задержаны 2,97 тысячи человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Кроме того, погибли не менее 65 человек, более тысячи пострадали.