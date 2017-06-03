Суд Южной Кореи освободил из-под стражи дочь главного фигуранта коррупционного скандала

СЕУЛ, 3 июня. /ТАСС/. Южнокорейский суд отклонил запрос прокуратуры на арест Чон Ю Ра, которая является дочерью близкой подруги экс-президента Республики Корея Чхве Сун Силь, фигуранта крупного коррупционного скандала. Как сообщило агентство Yonhap, она была немедленно освобождена из-под стражи.

Чон Ю Ра была задержана 31 мая представителями прокуратуры на борту самолета, следовавшего из Амстердама в Сеул. Ранее власти Дании, где скрывалась женщина, приняли решение о ее выдаче Южной Корее. Следователи мотивировали запрос об экстрадиции необходимостью допросить ее по делу о коррупции в окружении бывшего президента страны Пак Кын Хе, однако суд постановил, что в настоящее время сложно установить, насколько необходим ее арест. Сама Чон Ю Ра принесла извинения за доставленные проблемы и пообещала честно сотрудничать со следствием.

21-летняя Чон Ю Ра была задержана в датском городе Ольборге 1 января на основании международного ордера, выданного Интерполом по запросу южнокорейских властей. На родине Чон Ю Ра подозревают в том, что она поступила в университет в обход установленных правил и могла помогать матери в осуществлении различных мошеннических схем. Сама Чон Ю Ра все обвинения отрицает.

Чхве Сун Силь - основной фигурант коррупционного скандала, разгоревшегося в Республике Корея в прошлом году. Следствие установило, что она, не занимая никаких государственных постов, была посвящена в детали управления страной и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне, включая назначение министров и усиление конфронтации с КНДР.

Кроме того, Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, принудила ряд южнокорейских корпораций делать многомиллионные пожертвования в связанные с ней фонды - Mir и K-Sports, в результате чего эти финансовые организации получили 80 млрд вон ($72 млн). Чхве Сун Cиль была задержана прокуратурой по обвинению в мошенничестве 31 октября 2016 года, а 3 ноября окружной суд Сеула выдал ордер на ее арест.

В декабре 2016 года парламент РК объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил Конституционный суд страны. 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор. Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.