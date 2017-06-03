Глава МИД ФРГ назвал важной встречу с Путиным и призвал Москву сотрудничать

Число погибших в ходе протестов в Венесуэле возросло до 63 человекМеждународная панорама 3 июня, 11:43
"Союзмультфильм" снимет фильм о Кеше и собирается решить проблему прав на "Карлсона"Культура 3 июня, 11:26
Дмитриев: организаторы Roland Garros поступили неверно, не дав Шараповой wild cardСпорт 3 июня, 11:24
ФИФА: переговоры с российским ТВ по показу Кубка конфедераций и ЧМ-2018 продолжаютсяСпорт 3 июня, 10:46
"АвтоВАЗ" повысил прогноз продаж в России в 2017 году до более 300 тыс. автомобилейЭкономика и бизнес 3 июня, 10:24
ESPN: олимпийский чемпион Бош завершит карьеру в НБА из-за проблем со здоровьемСпорт 3 июня, 10:23
Промоутер: бой-реванш между Ковалевым и Уордом будет показан в РоссииСпорт 3 июня, 10:10
Поправки к "пакету Яровой" по хранению данных операторами могут представить в июлеЭкономика и бизнес 3 июня, 10:09
Банк БРИКС выпустит рублевые облигации в 2017 годуЭкономика и бизнес 3 июня, 10:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 3 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал важной встречу с президентом России Владимиром Путиным и призвал Москву сотрудничать по направлениям, где есть общие интересы. Слова министра приводит сегодня внешнеполитическое ведомство Германии.
"Важные переговоры, - отметил Габриэль. - Необходимо сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, и сблизить позиции там, где имеются разногласия".
Как подчеркнули в МИД ФРГ в свете визита министра в РФ, "Германия готова поддержать усилия по модернизации российской экономики", "но необходимо достигнуть прогресса на политическом уровне для того, чтобы использовать имеющийся потенциал".
Переговоры Путина и Габриэля прошли в пятницу в Константиновском дворце в Стрельне. Как сообщил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждались вопросы российско-германских отношений.