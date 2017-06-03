Глава МИД ФРГ назвал важной встречу с Путиным и призвал Москву сотрудничать

БЕРЛИН, 3 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал важной встречу с президентом России Владимиром Путиным и призвал Москву сотрудничать по направлениям, где есть общие интересы. Слова министра приводит сегодня внешнеполитическое ведомство Германии.

"Важные переговоры, - отметил Габриэль. - Необходимо сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, и сблизить позиции там, где имеются разногласия".

Как подчеркнули в МИД ФРГ в свете визита министра в РФ, "Германия готова поддержать усилия по модернизации российской экономики", "но необходимо достигнуть прогресса на политическом уровне для того, чтобы использовать имеющийся потенциал".

Переговоры Путина и Габриэля прошли в пятницу в Константиновском дворце в Стрельне. Как сообщил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждались вопросы российско-германских отношений.