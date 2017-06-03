СМИ: число жертв взрывов в Кабуле достигло 20 человек

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 3 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Число погибших в результате серии взрывов на траурной церемонии в Кабуле достигло 20 человек. Как сообщил телеканал TOLO News, пострадали еще 87.

По сведениям телеканала, в момент взрыва на похоронах присутствовали премьер-министр Абдулла Абдулла и глава МИД Салахуддин Раббани, оба они не пострадали. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил новые атаки в Кабуле, призвав народ к единству. "Наша страна подверглась нападению, мы должны быть сильными и едиными", - приводит TOLO News слова главы страны.

Трагедия произошла в субботу на одном из столичных кладбищ во время похорон погибшего в антиправительственных демонстрациях, которые прошли в Кабуле в пятницу. Акция протеста после теракта в Кабуле, произошедшего в среду и унесшего жизни свыше 100 человек, переросла в беспорядки с полицией. Свыше тысячи афганцев приняли участие в митинге с требованиями отставки руководства страны и глав силовых ведомств, обвинив их в неспособности обеспечить безопасность в республике. В отношении последних активисты требовали провести расследование.

Как сообщали афганские и западные СМИ, силовики при разгоне демонстрантов использовали водометы и слезоточивый газ, как утверждали участники акции, по ним был открыт огонь. По данным телеканала TOLO News, в результате столкновений погибли восемь человек. Афганские власти поддержали мирные протесты и заявили, что проведут разбирательство и накажут виновных.

31 мая в 08:30 по местному времени (07:00 мск) на въезде в дипломатический квартал Кабула была подорвана заминированная автоцистерна. По данным министерства здравоохранения Афганистана, в результате теракта погибли более 100 человек, пострадали около 600. Взрывной волной искорежило более 50 автомобилей, полностью или частично разрушены близлежащие строения, нанесен ущерб зданиям дипломатических представительств ряда государств.

Ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).