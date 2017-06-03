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Мэй пообещала снизить налоги для британцев в случае победы тори

Международная панорама
3 июня, 15:42 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Соперники тори на выборах - лейбористы - в мае обнародовали манифест, в котором пообещали резко увеличить налоги не только для состоятельных британцев, но и для среднего класса

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ЛОНДОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Правительство Великобритании снизит налоги для подданных в случае победы правящей Консервативной партии на запланированных 8 июня всеобщих выборах. С таким обещанием выступила премьер-министр страны, лидер тори Тереза Мэй во время встречи с избирателями в графстве Западный Йоркшир.

"Люди должны знать, когда пойдут голосовать в четверг, что Консервативная партия всегда была, есть и будет партией низких налогов. Наше твердое намерение - снизить налоги для простых рабочих семей", - заявила глава правительства.

В опубликованном в мае предвыборном манифесте тори утверждается, что эта партия не допустит повышения налога на добавленную стоимость. Однако от обещаний своего бывшего лидера Дэвида Кэмерона не повышать ставок подоходного налога и национальных страховых взносов консерваторы отказались. Вместе с тем в опубликованном сегодня интервью газете The Daily Telegraph британский министр обороны Майкл Фэллон заявил, что голосование за тори на предстоящих выборах - это единственный путь для избирателей избавить себя от повышения подоходного налога.

Основные соперники тори на этих выборах - лейбористы во главе с их лидером Джереми Корбином - обнародовали в минувшем месяце свой самый радикальный манифест с 1983 года, в котором пообещали резко увеличить налоги не только для состоятельных британцев, но и для среднего класса, провести национализацию железных дорог, почты, компаний, поставляющих электричество и обеспечивающих водоснабжение, а также отменить платное высшее образование.

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Персоны
Мэй, Тереза
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