Мэй пообещала снизить налоги для британцев в случае победы тори

ЛОНДОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Правительство Великобритании снизит налоги для подданных в случае победы правящей Консервативной партии на запланированных 8 июня всеобщих выборах. С таким обещанием выступила премьер-министр страны, лидер тори Тереза Мэй во время встречи с избирателями в графстве Западный Йоркшир.

"Люди должны знать, когда пойдут голосовать в четверг, что Консервативная партия всегда была, есть и будет партией низких налогов. Наше твердое намерение - снизить налоги для простых рабочих семей", - заявила глава правительства.

В опубликованном в мае предвыборном манифесте тори утверждается, что эта партия не допустит повышения налога на добавленную стоимость. Однако от обещаний своего бывшего лидера Дэвида Кэмерона не повышать ставок подоходного налога и национальных страховых взносов консерваторы отказались. Вместе с тем в опубликованном сегодня интервью газете The Daily Telegraph британский министр обороны Майкл Фэллон заявил, что голосование за тори на предстоящих выборах - это единственный путь для избирателей избавить себя от повышения подоходного налога.

Основные соперники тори на этих выборах - лейбористы во главе с их лидером Джереми Корбином - обнародовали в минувшем месяце свой самый радикальный манифест с 1983 года, в котором пообещали резко увеличить налоги не только для состоятельных британцев, но и для среднего класса, провести национализацию железных дорог, почты, компаний, поставляющих электричество и обеспечивающих водоснабжение, а также отменить платное высшее образование.