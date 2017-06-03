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Курдские бойцы помогли выбраться из Ракки 3 тыс. мирных жителей

Международная панорама
3 июня, 17:24 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" ведут наступление на Ракку с севера, востока и запада и находятся сейчас на расстоянии 3 км от главного форпоста ИГ в Сирии

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БЕЙРУТ, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) выбили террористов из поселка Аднания к северо-западу от провинциального центра Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство ANF, курдские бойцы, составляющие основу СДС, в ходе проведенной операции помогли выбраться из Ракки 3 тыс. мирных жителей.

1 июня отрядам СДС удалось переправить в лагерь беженцев Айн-Иса на севере провинции еще 10 тыс. человек, вызволенных из осажденного города.

СДС ведут наступление на Ракку с севера, востока и запада и находятся сейчас на расстоянии 3 км от главного форпоста экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Поддержку им оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США.

Командование СДС ранее сообщило, что штурм Ракки начнется в ближайшие дни. Самолеты коалиции сбрасывают листовки, призывая население срочно покинуть город. В них обозначены маршруты коридоров, по которым жители могут выбраться в безопасные районы.

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