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Ливийская армия взяла под контроль обширный регион в центре страны

Международная панорама
3 июня, 18:29 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов

В настоящее время ЛНА полностью контролируют районы Ваддан, Саукна и Хун

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КАИР, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль обширный центральный регион Эль-Джуфра (в 600 км юго-восточнее Триполи), вытеснив оттуда боевиков "Аль-Каиды" (террористическая организация запрещена в РФ). Об этом сообщил новостной портал Afrigatenews.

По его данным, сейчас хафтаровцы полностью контролируют районы Ваддан, Саукна и Хун. Кроме того, армейские подразделения при поддержке местных племен захватили и расположенную в Эль-Джуфре крупнейшую в стране военную базу, не встретив никакого сопротивления со стороны превративших ее в свой главный штаб "Бригад обороны Бенгази" (исповедующая идеологию "Аль-Каиды" группировка, образованная летом прошлого года для противостояния лояльной восточным властям ЛНА).

Наступление на позиции радикалов началось около недели назад после того, как в мае "бригады" совместно с поддерживающими их более мелкими формированиями радикалов и отрядами чадской оппозиции атаковали находящийся западнее Эль-Джуфры аэродром в Брак-эш-Шати (500 км от Триполи). Тогда жертвами этого нападения стали около 150 человек, в том числе военнослужащие ЛНА и местные жители. В стычках с радикалами наступающие войска применяли тяжелую артиллерию и боевую авиацию, которая неоднократно наносила удары по боевикам. Сообщалось, что экстремисты понесли большие потери в живой силе и технике.

В настоящее время силы Хафтара, которые, по имеющимся данным, с пятницы потеряли в боестолкновениях 11 солдат убитыми, проводят зачистки в захваченных районах. Известно, что "Бригады обороны Бенгази" отступили на север и движутся в сторону Мисураты (200 км восточнее столицы).

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