Тимошенко уверена, что Украину могут спасти только перевыборы

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Экс-премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уверена, что нынешняя власть в стране лишь "зарабатывает" на своем "обедневшем народе", а изменить ситуацию помогут только перевыборы.

По ее мнению, разрабатываемая сейчас по требованию МВФ пенсионная реформа ничего не принесет, кроме беды, так как она предполагает увеличение страхового пенсионного стажа до 35 лет, что "автоматически влечет за собой и увеличение возраста выхода на пенсию, и сокращение количества тех, кто может получать пенсию". Лидер партии также считает фейковой медицинскую реформу правительства Владимира Гройсмана. По данным Тимошенко, она сводится к трем вещам: сокращение минимум на 30% учреждений здравоохранения, уменьшение на 30-40% работников этой системы, прекращение государственного финансирования медучреждений и фактически переход на платную медицину.

"Это не реформы - это зарабатывание масштабных денег на совершенно обедневших украинцах. Это скачивание последней финансовой крови из украинских семей. Мы будем фундаментально бороться против этого. Единственный рецепт, который сегодня есть, - как можно скорее подвинуть этих работников от власти. Их надо немедленно подвигать со всех постов и как можно быстрее делать перевыборы на всех уровнях, чтобы дать людям возможность нормально жить", - цитирует ее пресс-служба "Батькивщины".

Отсутствие индексации

Экс-премьер указала, что "так называемым повышением пенсий власть пытается прикрыть отсутствие индексации на уровень инфляции", как того требует действующее законодательство.

"Три года назад пенсия в долларовом исчислении была втрое больше, чем сегодня. Власть обесценила гривну, заморозила пенсии, а цены при этом выросли втрое. Она не выполнила закон об индексации пенсий и не проиндексировала их. Поэтому пенсии в долларовом исчислении практически больше чем в два раза уменьшились по сравнению с тем, что было три года назад. Теперь, не выполняя закон об индексации, они хотят не втрое увеличить пенсии, а бросить какие-то копейки людям и назвать это повышением вследствие реформ", - возмутилась Тимошенко.

Не терять надежды

Она также назвала реформу здравоохранения "еще одной системой ликвидации украинского народа".

"Я бы хотела, чтобы мы, весь украинский народ, стали единомышленниками и поняли, что украинский народ попал в большую беду и нам из этой беды надо спасаться. Людей, которые оказались во власти, надо освобождать от должностей, необходимо делать перевыборы и уже не ошибаться. Потому что времени у нас больше нет - Украина еле живая, но поставить ее на ноги возможно и терять надежды не надо!" - подытожила Тимошенко.

Юлия Тимошенко дважды занимала пост премьер-министра Украины в 2005 и 2007-2010 годах. Она также баллотировалась в 2010 году в президенты, однако проиграла во второй туре Виктору Януковичу, получив на 3% меньше голосов. В 2011 году Тимошенко была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при заключении газовых контрактов с РФ. Была освобождена 22 февраля 2014 года после переворота в стране.

25 мая 2014 года лидер "Батькивщины" вновь участвовала в выборах президента, однако набрала 12,8% голосов.

Следующие президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года.