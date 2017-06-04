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Reuters: США могут ввести санкции против властей Венесуэлы

Международная панорама
4 июня, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Источники в руководстве США сообщили, что причиной введения ограничений является "преследование оппозиции властями латиноамериканской республики"

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Администрация США может ввести санкции против Венесуэлы, включая высокопоставленных должностных лиц и венесуэльскую государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Причиной введения экономических ограничений является "преследование оппозиции властями латиноамериканской республики", сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

Окончательного решения по введению санкций против нефтяной отрасли пока не принято. Противники такой меры, по данным источника агентства, опасаются того, что такие меры со стороны Вашингтона лишь усугубят ситуацию в стране. Санкции предусматривали бы запрет на импорт венесуэльской нефти и запрет на деятельность PDVSA в США.

"Эта идея рассматривается, - цитирует агентство слова представителя Белого дома. - Я не думаю, что мы уже готовы принять подобное решение, но возможными остаются все варианты. Мы хотим привлечь к ответственности преступников".

Источники в руководстве США подтвердили, что санкции могут быть наложены и на должностных лиц Венесуэлы, подозреваемых в коррупции, наркоторговле и причастности к политическим репрессиям.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также намерение главы государства созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон страны. В результате столкновений по официальным данным погибли 64 человека, почти 1,2 тыс. человек получили ранения.

18 мая США ввели санкции в отношении председателя и семи других членов Верховного суда южноамериканской республики. Утверждалось, что эти люди ответственны за ряд судебных решений, узурпировавших авторитет законодательной власти Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) Венесуэлы, которая была избрана демократическим путем.

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