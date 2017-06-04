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В Швеции сгорел центр по приему беженцев

Международная панорама
4 июня, 11:56 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева

Полиция не исключает версию поджога

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СТОКГОЛЬМ, 4 июня. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Пожар произошел в центре по размещению беженцев в городе Сёдерхамн провинции Йевлеборг на восточном побережье Швеции. Как сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные полиции, никто из мигрантов не пострадал.

Правоохранительные органы не исключают, что возгорание, в результате которого было уничтожено две трети здания, произошло из-за поджога.

Отмечается, что на момент пожара в помещениях центра находились от 60 до 70 человек, которым удалось выбраться на улицу.

В 2016 году в Швеции в центрах по приему беженцев было зафиксировано 92 поджога. Согласно статистике, более половины этих преступлений были "организованы неизвестными лицами", порядка 37 - самими обитателями приютов. Раскрываемость подобных дел крайне низкая.

В 2015 году в Швецию, население которой составляло 9,8 млн человек, приехали 163 тыс. мигрантов. Это самый большой показатель в ЕС в расчете на душу населения.

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