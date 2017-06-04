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СМИ: КНДР способна в любое время нанести удар по континентальной части США

Международная панорама
4 июня, 12:11 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Газета Rodong рекомендует администрации Дональда Трампа "отказаться от враждебной политики в отношении народной республики"

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ПХЕНЬЯН, 4 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Испытания баллистической ракеты "Hwasong-12" "показали способность КНДР в любое время нанести удар по континентальной части Соединенных Штатов". С таким утверждением выступила газета Rodong.

"Если Вашингтон осмелится совершить провокацию в отношении Пхеньяна, то КНДР нанесет справедливый ядерный удар, который превратит США в пепел", - отмечается в статье, опубликованной этим изданием.

Газета считает "блефом и смехотворной трусливой акцией попытки США запугать КНДР с помощью американских стратегических ядерных вооружений, размещенных вокруг Корейского полуострова".

Rodong, выражающая мнение руководства Трудовой партии Кореи, рекомендует администрации Дональда Трампа "отказаться от враждебной политики в отношении народной республики". "В противном случае возможности Пхеньяна для нанесения ядерного удара по США будут с каждым днем возрастать более быстрыми темпами", - подчеркивается в статье.

Газета предупреждает, что КНДР "будет производить более точные и разнообразные виды ядерного оружия и средств его доставки до тех пор, пока США не сделают разумный выбор".

14 мая КНДР успешно осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности "Hwasong-12". Как сообщило информационное агентство ЦТАК, тест проводился для оценки "тактических и технологических особенностей баллистической ракеты нового типа, предназначенной для крупной ядерной боеголовки". Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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