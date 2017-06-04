Тиллерсон призвал Китай уважать права и свободы человека

ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал в воскресенье власти Китая уважать права и свободы человека. Он выступил с таким заявлением в связи с 28-й годовщиной событий на площади Тяньаньмэнь.

Тиллерсон назвал произошедшее "насильственным подавлением мирного протеста китайским правительством", говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Госдепартамента. "Мы вновь призываем Китай провести пересчет всех погибших, задержанных или пропавших без вести в связи с событиями 4 июня 1989 года. Мы настоятельно призываем Китай прекратить преследование членов семьи, требующих защиты своих прав, и освободить из тюрьмы тех, кто был заключен туда за стремление сохранить память о (событиях на) площади Тяньаньмэнь", - отметил госсекретарь.

По его словам, "Соединенные Штаты рассматривают защиту прав человека как основополагающую обязанность всех стран". "Мы призываем китайское правительство соблюдать всеобщие права и основные свободы всех своих граждан", - заключил Тиллерсон.

Ровно год назад при администрации экс-президента Барака Обамы заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер выступил с похожим заявлением. Однако он прямо заявил, что Пекин "продолжает нарушать права человека". Тонер также утверждал, что "правительство КНР до сих пор замалчивает число погибших во время студенческих демонстраций, разогнанных китайскими властями с помощью военной силы". Тогда Китай отверг это заявление, призвав Вашингтон не ставить под удар двусторонние отношения.

В 1989 года в Пекине и некоторых других городах КНР происходили выступления студенчества и части городского населения. 4 июня власти задействовали армию для пресечения массовых акций митингующих на площади Тяньаньмэнь.

Подавление студенческих волнений вызвало критику на Западе и стало поводом для введения санкций против Китая, включая запрет на продажу оружия.