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СМИ: силы безопасности Афганистана уничтожили за сутки 22 боевика на востоке страны

Международная панорама
4 июня, 16:40 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов

Среди ликвидированных террористов - два полевых командира боевиков, сообщает агентство Xinhua

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ТУНИС, 4 июня. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 22 боевика лояльного террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) формирования уничтожены за сутки в ходе операции в уезде Ачин провинции Нангархар на востоке исламской республики. Об этом сообщил пресс-секретарь провинциального правительства Аттаулла Ходжиани, передает агентство Xinhua.

По его данным, среди ликвидированных террористов - два полевых командира боевиков. Информации о потерях со стороны силовиков не приводится.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще на верность ИГ присягают полевые командиры и боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ).

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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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