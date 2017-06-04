Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хаменеи: вмешательство извне препятствует урегулированию конфликтов в исламских странах

Международная панорама
4 июня, 19:45 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

По словам духовного лидера Ирана, Саудовская Аравия оказывает круглосуточное давление на йеменский народ, если так и дальше будет продолжаться, никакого результата не будет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕГЕРАН, 4 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Урегулирование конфликтов в исламских странах должно проходить без постороннего вмешательства. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая на церемонии в мавзолее основателя Исламской Республики имама Хомейни.

"В этот священный для мусульман месяц рамазан (арабское название рамадан. - Прим. ТАСС) наши братья в Сирии, Ливии, Йемене переживают трудные времена. Власти Саудовской Аравии оказывают круглосуточное давление на йеменский народ. Если они будут продолжать такие же действия еще 20 лет, то все равно не достигнут никакого результата. Более того, за совершенные преступления и тяжкие грехи им придется ответит перед Всевышним", - предостерег иранский лидер.

По его словам, ситуация на Бахрейне "касается только народа этой страны". "Она не требует никакого военного вмешательства извне. Те, кто осуществляет это вмешательство, пытаются навязать свою волю бахрейнскому народу и в конечном счете будут посрамлены. Они не откупятся взяткой американцам в несколько сотен миллиардов долларов, ничего у них не получится", - подчеркнул аятолла Хаменеи, имея в виду недавно достигнутое между США и Саудовской Аравией крупное соглашение о поставках оружия.

"Сирийский вопрос, - продолжил руководитель Ирана, - также требует только межсирийских переговоров. Во всех странах, где враги раздули пожар войны, нужен лишь внутренний диалог. Никто посторонний в эти переговорные процессы ни вмешиваться, ни тем более подпитывать конфликты оружием не должен", - указал он.

Состоявшаяся в мавзолее имама Хомейни близ Тегерана церемония проводилась в связи с 28-й годовщиной со дня смерти основателя Исламской Республики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Военная операция в Йемене
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
Следователи завершили осмотр места массового убийства под Тверью
3
Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию
4
МВФ и Всемирный банк одобрили проект реформы пенсионной системы на Украине
5
Хейли: США не смягчат санкции против РФ до выполнения минских соглашений
6
Массовые убийства в России с 2010 года. Досье
7
СК проверяет данные СМИ о ранении школьницы на квесте в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама