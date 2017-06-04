Хаменеи: вмешательство извне препятствует урегулированию конфликтов в исламских странах

ТЕГЕРАН, 4 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Урегулирование конфликтов в исламских странах должно проходить без постороннего вмешательства. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая на церемонии в мавзолее основателя Исламской Республики имама Хомейни.

"В этот священный для мусульман месяц рамазан (арабское название рамадан. - Прим. ТАСС) наши братья в Сирии, Ливии, Йемене переживают трудные времена. Власти Саудовской Аравии оказывают круглосуточное давление на йеменский народ. Если они будут продолжать такие же действия еще 20 лет, то все равно не достигнут никакого результата. Более того, за совершенные преступления и тяжкие грехи им придется ответит перед Всевышним", - предостерег иранский лидер.

По его словам, ситуация на Бахрейне "касается только народа этой страны". "Она не требует никакого военного вмешательства извне. Те, кто осуществляет это вмешательство, пытаются навязать свою волю бахрейнскому народу и в конечном счете будут посрамлены. Они не откупятся взяткой американцам в несколько сотен миллиардов долларов, ничего у них не получится", - подчеркнул аятолла Хаменеи, имея в виду недавно достигнутое между США и Саудовской Аравией крупное соглашение о поставках оружия.

"Сирийский вопрос, - продолжил руководитель Ирана, - также требует только межсирийских переговоров. Во всех странах, где враги раздули пожар войны, нужен лишь внутренний диалог. Никто посторонний в эти переговорные процессы ни вмешиваться, ни тем более подпитывать конфликты оружием не должен", - указал он.

Состоявшаяся в мавзолее имама Хомейни близ Тегерана церемония проводилась в связи с 28-й годовщиной со дня смерти основателя Исламской Республики.