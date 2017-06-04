В комитете по разведке Сената США считают заявление Клинтон о хакерах из РФ сомнительным

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон явно торопится с выводами, возлагая на российских хакеров ответственность за свое поражение на прошлогодних выборах в США. Такое мнение выразил в эфире телекомпании CNN заместитель председателя спецкомитета по разведке Сената США Марк Уорнер (демократ, от штата Вирджиния).
Клинтон 31 мая вновь обвинила Россию во вмешательстве в американские предвыборные процессы. Выступая на конференции по цифровым технологиям "Код-2017" в Калифорнии, бывшая первая леди США приписала российским хакерам распространение невыгодных для демократов данных и сказала, что, на ее взгляд, "россияне не могли знать, как лучше превратить эту информацию в оружие, если бы их не направляли" американцы.
Однопартиец Клинтон констатировал, что у его комитета "полного подтверждения этому нет". "Однако выглядит странно, что проплаченные российские интернет-тролли создали боты и одновременно смогли распространить сфальсифицированные новости, нацеленные на ключевые штаты. В плане преждевременности выводов я не заодно с Клинтон, хотя это один из вопросов, которые мы хотим расследовать", - добавил сенатор.
Он признал, что в ходе проводимого его комитетом разбирательства по поводу вмешательства извне в ход предвыборной кампании в США в 2016 году доказательств сговора команды республиканца Дональда Трампа с Москвой не обнаружено. "В этом деле много дыма. Однако дымящегося ствола (неопровержимых улик) нет, хотя дыма много", - отметил Уорнер.
Трамп выразил недоумение в связи с заявлением бывшей соперницы о том, что она проиграла на выборах не по своей вине. "Жуликоватая Хиллари теперь винит всех, кроме себя, и отказывается признать, что она просто была ужасным кандидатом. Винит Facebook и даже демократов и Национальный комитет Демократической партии", - написал глава государства на своей странице в Twitter.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
Crooked Hillary Clinton now blames everybody but herself, refuses to say she was a terrible candidate. Hits Facebook & even Dems & DNC.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 June 2017