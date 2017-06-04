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Власти Венесуэлы назвали дату проведения выборов в Конституционную ассамблею

Международная панорама
4 июня, 22:58 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Выборы пройдут 30 июля

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МЕХИКО, 4 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Выборы в Конституционную ассамблею (КА) Венесуэлы пройдут 30 июля. Об этом сообщила в воскресенье глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена. Официально эта дата будет утверждена 5 июня.

По словам Лусены, к настоящему времени свыше 55 тыс. человек зарегистрировались в качестве кандидатов на выборы в КА. "Мы поражены количеством заявлений, полученных в эти дни", - отметила она. В мае президент Николас Мадуро объявил, что в состав новой ассамблеи войдут "364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Оставшихся 168 человек выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели.

Решение президента вызвало несогласие генерального прокурора Луисы Ортеги Диас и нескольких членов Верховного суда.

С начала апреля Боливарианскую Республику сотрясают акции протеста против исполнительной власти. Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", в ходе них с 1 апреля были задержаны порядка трех тысяч человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Число пострадавших превысило тысячу человек, не менее 65, по официальным данным, погибли.

Конституционная ассамблея может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. В последний раз она созывалась в 1999 году после соответствующего референдума.

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