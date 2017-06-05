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Экс-госсекретарь США обвинил Трампа в незнании теории глобального потепления

Международная панорама
5 июня, 0:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По мнению Джона Керри, советники Трампа демонстрируют беспомощность, так как не могут даже рассказать, что президент думает об изменении климата на планете

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НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп, приняв решение о выходе из Парижского соглашения по климату, продемонстрировал, что плохо ориентируется в научном обосновании концепции глобального потепления. Убежденность в этом выразил в воскресенье в эфире телекомпании NBC бывший госсекретарь США Джон Керри, который лично участвовал в согласовании данного документа.

"Если вы действительно разбираетесь в науке и хорошо подкованы в этом предмете, то неизбежно придете к заключению о необходимости срочных действий. И вы никогда не выйдете из Парижского соглашения", - отметил он. По мнению Керри, советники Трампа в данном случае демонстрируют беспомощность, так как не могут даже рассказать, что президент думает об изменении климата на планете. "Факт состоит в том, что весь кадровый состав (администрации - прим. ТАСС) не может сказать, считает ли он (президент США - прим. ТАСС) глобальное потепление выдумкой или нет", - заявил экс-глава внешнеполитического ведомства.

Бывший вице-президент США Альберт Гор, который лично беседовал на эту тему с Трампом в его небоскребе в Нью- Йорке, назвал решение главы государства безответственным. "Обосновать такое решение нельзя. Оно подрывает позиции Америки на мировой арене", - полагает политик.

Руководитель Федерального агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт, однако, считает, что личное мнение президента не имеет никакого отношения к принятому на государственном уровне решению. "Я считаю, что данный вопрос поднимается с целью сбить его (Трампа - прим. ТАСС) с толку и увести в сторону от темы пользы (соглашения - прим. ТАСС) для страны", - отметил Прюитт в воскресенье в эфире телекомпании ABC. "Президент в течение нескольких недель был сосредоточен на анализе преимуществ и недостатков соглашения и в конце концов поставил интересы Америки выше остальных соображений", - добавил глава ведомства.

Он и постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли не стали отвечать на вопрос, считает ли Трамп глобальное потепление вымыслом. Оба рекомендовали обратиться по этому поводу непосредственно к главе государства, подтвердив тем самым правильность упрека Керри.

Президент США объявил 1 июня об одностороннем выходе из Парижского соглашения по климату, назвав его невыгодным для своей страны. Документ был подписан в 2016 году, в число участников вошли, в частности, Россия, Германия, Индия и Китай. Главная цель соглашения - удержать рост глобальной средней температуры в пределах 2 градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Ученые считают, что более значительное повышение может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

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Выход США из Парижского соглашения по климату
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Керри, Джон Трамп, Дональд
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