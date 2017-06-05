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В Сан-Паулу тысячи людей вышли на митинг с требованием отставки президента Бразилии

Международная панорама
5 июня, 3:28 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

По данным общественного фронта "Народ без страха", в акции приняли участие около 100 тысяч человек

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Митинг-концерт с требованием отставки президента Бразилии Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства прошел в воскресенье в крупнейшем городе страны Сан-Паулу. Как сообщил информационный интернет-портал UOL, акция состоялась на площади Ларгу-да-Батата в западной части мегаполиса.

Перед собравшимися выступили несколько известных бразильских музыкантов, а также уличные танцевальные сообщества, которые участвуют в традиционных карнавальных шествиях в феврале-марте каждого года. Многие из них со сцены выкрикивали лозунги "Долой Темера!" и "Прямые (выборы - прим. ТАСС) сейчас же!".

По данным общественного фронта "Народ без страха", который выступил в качестве организатора акции, в ней приняли участие около 100 тыс. человек. Военная полиция Сан-Паулу не распространяла официальной информации о числе манифестантов. 28 мая аналогичный митинг состоялся во втором по величине городе Бразилии Рио-де-Жанейро. В нем приняли участие несколько тысяч человек.

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжение полиции также поступила видеозапись, на кадрах которой видно, как один из ближайших советников Темера Родригу Роша Лоурес кладет в чемодан крупную сумму денег.

После этого несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Таким образом бразильский лидер стал подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.

По словам главы государства, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован. Согласно конституции Бразилии, даже если Темер будет отправлен в отставку, проведение прямых досрочных выборов не предполагается - имя нового национального лидера должен определить парламент. Всенародные выборы главы государства в любом случае состоятся не ранее конца 2018 года. Иное развитие событий возможно только при внесении поправок в основной закон страны.

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Темер, Мишел
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