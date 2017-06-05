Китай отверг обвинения США в милитаризации Южно-Китайского моря

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ПЕКИН, 5 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти не считают правомерными обвинения Соединенных Штатов по поводу того, что Пекин якобы имеет отношение к "милитаризации Южно-Китайского моря (ЮКМ)". Об этом заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китай предпринял большие усилия для того, чтобы ядерная проблема Корейского полуострова и вопрос ЮКМ были решены мирным путем, - отметила дипломат. - К настоящему моменту уже заложены основы для благоприятного развития тенденции к укреплению (регионального) мира. Думаю, каждая из заинтересованных сторон должна это ценить, оказывая соответствующее позитивное содействие".
Она напомнила, что в последнее время Китай и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) добились большого прогресса в рамках работы по нормализации ситуации в южной акватории.
"Урегулирование проблемы ЮКМ уже вступило на стадию справедливого диалога между сторонами, имеющими к ней непосредственное отношение. КНР и Филиппины достигли консенсуса по данному вопросу", - резюмировала Хуа Чуньин.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Китай прекратить милитаризацию островов в ЮКМ. Он отметил, что КНР - мощная экономическая держава, с которой Соединенные Штаты стремятся развивать продуктивные отношения, однако Пекин не должен использовать экономический потенциал в качестве "откупа" от стратегических проблем, таких как ядерный вопрос Корейского полуострова.