Ополченцы пресекли попытку прорыва украинских диверсантов на территорию ЛНР

ЛУГАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пресекла попытку прорыва украинской диверсионной группы на территорию республики.

Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Вооруженные силы Украины продолжают проводить диверсионно-разведывательную деятельность вдоль всей линии соприкосновения. Одна из таких вылазок противника в районе населенного пункта Калиновка закончилась для них трагически", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

"Из-за непрофессиональных и необдуманных действий диверсионная группа противника в составе около 10 человек подошла к нашим позициям и открыла огонь. Военнослужащие народной милиции моментально отреагировали и подавили диверсионно-разведывательную группу противника ответным огнем".

По данным Марочко, в результате этой вылазки украинские военные потеряли двух человек убитыми и шесть ранеными.

Ранее он сообщил, что украинские силовики активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Калиновка и Сокольники.