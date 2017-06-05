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В Катаре работает 300 тыс. египтян, Каир готов их вывезти в случае необходимости

Международная панорама
5 июня, 14:32 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

При этом министр по делам миграции Набиля Макрам Абдель Шадид отметил, что официально в эмирате зарегистрировано 70 тысяч граждан Египта

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КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. До 300 тысяч египтян работают в Катаре, и в случае необходимости Каир готов всех их вывезти. Об этом заявила в понедельник министр по делам миграции и египтян, проживающих за рубежом, Набиля Макрам Абдель Шадид.

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"Официально в эмирате зарегистрировано 70 тысяч граждан Египта, однако в реальности их значительно больше, мы считаем, что порядка 300 тысяч египтян работают в Катаре, - сказала она. - Мы находится в контакте с представителями общины, пока никаких уведомлений от властей эмирата о прекращении контрактов на работу не поступало, но в случае необходимости мы готовы сделать все возможное для их вывоза оттуда и трудоустройства здесь на родине".

Как сообщило издание "Сада аль-Баляд" со ссылкой на представителей Egypt Air, авиакомпания готова организовать дополнительные рейсы для эвакуации египтян на родину.

В понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. Три эмиратские авиакомпании Etihad Airways, FlyDubai и Emirates объявили о приостановке авиасообщения с Катаром со вторника. О приостановке полетов в Доху объявил и египетский национальный перевозчик.

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