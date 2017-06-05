СМИ: в дипломатическом квартале Кабула раздались выстрелы

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Несколько выстрелов были слышны в дипломатическом квартале афганской столицы, Кабуле.
Об этом сообщил афганский телеканал 1TV в Twitter.
Дополнительной информации пока не приводится.
BREAKING: Several gunshots heard in diplomatic zone of #Kabul #AFG— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 5 июня 2017 г.
31 мая в 08:30 по местному времени (07:00 мск) на въезде в дипломатический квартал Кабула была подорвана заминированная автоцистерна. По данным Министерства здравоохранения Афганистана, в результате теракта погибли более 100 человек, пострадали около 600.
Взрывной волной искорежило более 50 автомобилей, были полностью или частично разрушены близлежащие строения, нанесен ущерб зданиям дипломатических представительств ряда государств. Ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).