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Катар призвал своих подданных покинуть ОАЭ в течение двух недель

Международная панорама
5 июня, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Посольство отметило, что все подданным Катара необходимо покинуть ОАЭ в соответствии с заявлением эмиратской стороны

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Катар призвал своих подданных в течение 14 дней покинуть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после разрыва дипломатических отношений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter посольством Катара в Абу-Даби.

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"Подданным Катара необходимо покинуть ОАЭ в течение 14 дней в соответствии с заявлением эмиратской стороны", - отметило посольство.

Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, а также временное правительство Ливии и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара.

ОАЭ отвели всем катарским подданным 14 дней на то, чтобы покинуть страну. Отныне им запрещено даже использовать ОАЭ для транзитных поездок. Аналогичные предписания - посещать Катар или использовать его с целью транзита - ОАЭ выдали и своим подданным.

В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным.

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