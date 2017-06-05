Эксперт ООН: угроза киберпреступности в мире растет

ВЕНА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) фиксирует рост преступлений в сфере информационных технологий по сравнению с обычными преступлениями. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель отдела по борьбе с киберпреступностью УНП ООН и Глобальной программы по киберпреступности Нил Уолш.

"Масштаб и уровень киберпреступности определенно растет. Любое подключенное к интернету устройство сегодня автоматически повышает риск возникновения угрозы, киберпреступники способны использовать ваши гаджеты в своих целях", - отметил Уолш.

По его словам, УНП ООН "видит растущий масштаб угрозы, это нас беспокоит". "Многие страны в последнее время стали оповещать нас о том, что их полиция регистрирует увеличение числа киберпреступлений по сравнению с обычными преступлениями. И я думаю, что такая тенденция продолжится, угрозы будут расти", - добавил главный эксперт УНП ООН по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий.

Уолш подчеркнул, что "в этой связи надо лучше осведомлять о самой угрозе общественность, уделять больше внимания информированности". При этом совершенно новой проблемой для специалистов эксперт ООН называет шантаж и требование выкупа в интернете за нераспространение интимных сведений о пользователях сети.