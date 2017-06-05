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Число критически раненых в лондонском теракте уменьшилось до 18

Международная панорама
5 июня, 16:51 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Ранее в критическом состоянии находился 21 человек

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ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Число людей, находящихся в критическом состоянии после субботнего теракта в Лондоне, уменьшилось до 18. Об этом говорится в сообщении, распространенном  пресс-службой Национальной системы здравоохранения Англии. Ранее число людей, состояние которых врачи оценивали как критическое, составляло 21.

"Из 48 человек, доставленных в больницы, 36 в настоящий момент остаются в больницах Лондона. 18 из них пребывают в критическом состоянии", - говорится в распространенном коммюнике.

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли. Среди них есть иностранцы. Так, первой жертвой, имя которой было названо, стала канадская девушка Кристин Арчибальд.

Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов задержаны 12 человек, один из них отпущен без предъявления обвинений.

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