Globo: полиция Бразилии передала Темеру 84 вопроса в рамках допроса по делу о коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная полиция Бразилии передала президенту страны Мишелу Темеру 84 вопроса, на которые он обязан ответить в рамках дела о коррупции. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

По его данным, адвокаты главы государства были удивлены столь большим количеством вопросов. При этом судья Федерального верховного суда (ФВС) Эдсон Факин ранее заявил, что Темер имеет право не отвечать на те из них, которые сочтет некорректно сформулированными. Получив вопросы, бразильский лидер собрал членов кабинета министров и своих ближайших советников на экстренное совещание.

30 мая ФВС вынес решение, которое обязывает президента ответить на вопросы Федеральной полиции. Как глава государства, Темер имеет право не встречаться со следователями лично, а передать им письменные ответы. Он обязан сделать это в течение 24 часов с того момента, как получит эти вопросы.

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в ФВС аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.

На этом фоне несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер сейчас является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.