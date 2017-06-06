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Катар намерен урегулировать разногласия с другими странами путем диалога

Международная панорама
6 июня, 1:37 дата обновления: 6 июня, 1:40 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

При этом в МИД страны заявили, что разрыв дипломатических отношений некоторых арабских стран с Катаром "не окажет влияния на повседневную жизнь в Катаре"

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КАИР, 6 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Катар намерен урегулировать разногласия с другими странами, приведшие к дипломатическому кризису, путем диалога. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел этого эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

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"Стратегический выбор Государства Катар - урегулирование любых разногласий путем диалога", - сказал глава МИД.

По его словам, "есть попытки навязать Катару опеку со стороны других государств". "Эти попытки Катар отвергает самым решительным образом", - добавил глава МИД. Он также отметил, что разрыв дипломатических отношений некоторых арабских стран с Катаром "не окажет влияния на повседневную жизнь в Катаре".

Дипломат также сообщил, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отложил свое телеобращение, чтобы глава Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах мог полностью использовать свою посредническую миссию во время визита в столицу Саудовской Аравии. По словам министра, глава Катара "отложил свое выступление, чтобы предоставить возможность эмиру Кувейта эффективно использовать свой визит в Саудовскую Аравию" для урегулирования ситуации вокруг Катара.

Минувшим вечером эмир Кувейта призвал главу Катара направить усилия на преодоление дипломатического кризиса между Дохой и отдельными арабскими государствами. Шейх Сабах также указал на необходимость "обеспечить возможность для усилий по снятию напряженности в отношениях между братскими странами". Позже было объявлено, что кувейтский эмир во вторник отправляется с визитом в Саудовскую Аравию, где встретится с руководством королевства для обсуждения сложившейся ситуации вокруг Катара.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.
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