Источник: ЕС на саммите 22-23 июня решит продлить экономические санкции в отношении РФ

БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз на предстоящем саммите глав государств и правительств 28 стран сообщества 22-23 июня примет решение продлить экономические санкции в отношении России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник европейский дипломатический источник.

"На июньском саммите, как ожидается, лидеры обсудят экономические ограничительные меры в отношении России и примут политическое решение об их продлении", - сказал он, отметив, что санкции, скорее всего, будут продлены на полгода, как это делалось ранее.

В 2014 году Брюссель ввел санкции в отношении Москвы в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял их и продлевал срок действия этих мер. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничения торгового, финансового и военного характера. В черные списки попал 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Россия, в свою очередь, приняла ответные меры.