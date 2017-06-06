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КАИР, 6 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Египетская почта прекращает все операции с Катаром. Об этом сообщило Почтовое управление арабской республики.
Как отмечается, соответствующее решение принято в связи с прекращением дипломатических отношений с эмиратом.
Ранее восемь государств - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий - объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств.
Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.