Совет ЕС просит Европарламент одобрить временные торговые преференции для Украины

БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Совет ЕС просит Европарламент (ЕП) как можно скорее одобрить временные торговые преференции для Украины. Об этом сообщила во вторник пресс-служба евроинститута.

"6 июня 2017 года послы ЕС согласовали позицию Совета по временным автономным торговым мерам для Украины. Они попросили председательство начать переговоры с Европарламентом в целях быстрого принятия этих мер", - говорится в заявлении Совета ЕС.

В документе поясняется, что речь идет об "улучшении доступа украинских экспортеров на рынок ЕС с учетом сложной экономической ситуации и усилий по экономическим реформам, предпринятых Украиной". "Они (меры) дополняют положения о торговле, уже введенные в соответствии с соглашением об ассоциации ЕС - Украина, подписанным в 2014 году. Эти положения временно применяются с 1 января 2016 года", - подчеркивается в заявлении Совета.

Соглашение об ассоциации с Европейским союзом было подписано еще в 2014 году. Согласно документу, Украина получила право без пошлин поставлять в ЕС 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот, а для других групп товаров были снижены ставки ввозных таможенных пошлин. Однако последующая торговая практика показала, что украинские производители по наиболее востребованным товарам полностью выбирают тарифные квоты еще до завершения первого полугодия.

Как отмечают украинские эксперты, спустя три года после подписания соглашения об ассоциации европейский рынок сбыта так и не был открыт для украинского бизнеса, из-за чего предприятия массово прекращают свою деятельность. По данным украинского Госстата, только за 2015 год количество активных предприятий на Украине уменьшилось на 6,4 тысячи, а по итогам 2016 года обанкротилось еще свыше 1,5 тысячи компаний, в процедуре банкротства пребывают порядка двух тысяч предприятий.