Посол США в РФ хотел бы более эффективной работы в Совете Россия - НАТО

Башкирия пошла против "Системы" вслед за "Роснефтью"Экономика и бизнес 6 июня, 17:06
Законопроект о новых правилах избрания главы РАН внесен в ДумуНаука 6 июня, 16:34
Футболист "Барселоны" Туран исключен из сборной Турции после нападения на журналистаСпорт 6 июня, 16:28
Опрос: почти половина американцев выступает против выхода США из соглашения по климатуМеждународная панорама 6 июня, 16:21
"Спартак" объявил о продлении контракта с главным тренером КарреройСпорт 6 июня, 16:21
Лавров: Запад не может призвать находящихся у власти в Киеве радикалов к порядкуПолитика 6 июня, 16:16
Футбольный клуб "Терек" будет переименован в "Ахмат"Спорт 6 июня, 16:16
Чудновец не пойдет на выборы главы Свердловской области от Народной партии РоссииПолитика 6 июня, 16:12
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3CАрмия и ОПК 6 июня, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Посол США в России Джон Теффт заявил, что хотел бы улучшения отношений НАТО с Россией, в том числе за счет усиления эффективности Совета Россия - НАТО.
"Наша приверженность безопасности всех членов НАТО является ключевой, но мы надеемся на улучшение отношений с Россией, я лично был бы рад, чтобы Совет Россия - НАТО стал эффективным инструментом", - сказал он в ходе круглого стола с представителями российских СМИ.
"НАТО - это альянс для защиты. У его нет наступательных целей. Президент (США Дональд Трамп) в частном порядке говорил об этом", - указал Теффт.