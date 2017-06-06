Посол США в РФ хотел бы более эффективной работы в Совете Россия - НАТО

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Посол США в России Джон Теффт заявил, что хотел бы улучшения отношений НАТО с Россией, в том числе за счет усиления эффективности Совета Россия - НАТО.

"Наша приверженность безопасности всех членов НАТО является ключевой, но мы надеемся на улучшение отношений с Россией, я лично был бы рад, чтобы Совет Россия - НАТО стал эффективным инструментом", - сказал он в ходе круглого стола с представителями российских СМИ.

"НАТО - это альянс для защиты. У его нет наступательных целей. Президент (США Дональд Трамп) в частном порядке говорил об этом", - указал Теффт.