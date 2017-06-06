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Визит Темера в Россию запланирован на 20-21 июня

Международная панорама
6 июня, 18:05 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

В марте президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент Бразилии посетит Россию этим летом

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер посетит Россию с визитом 20-21 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД крупнейшей южноамериканской страны.

"Сообщаем представителям прессы, заинтересованным в освещении визита господина президента в Москву, который запланирован на 20-21 июня, о необходимых процедурах для получения визы и журналистской аккредитации", - отмечено в сообщении.

В пресс-службе бразильского лидера ТАСС подтвердили намеченные сроки поездки.

В марте президент РФ Владимир Путин сообщил, что Темер посетит Россию этим летом. Позднее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим бразильским коллегой Раулем Жунгманном уточнил, что этот визит состоится в июне.

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф.

По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжение полиции также поступила видеозапись, на кадрах которой видно, как один из ближайших советников Темера Родригу Роша Лоурес кладет в чемодан крупную сумму денег.

После этого несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества.

В свою очередь бразильский лидер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и заявил, что не уйдет в отставку. По словам Темера, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован.

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Персоны
Темер, Мишел Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович
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