Ливийские радикалы встали на защиту Катара

КАИР, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Ливийские радикалы заявили о поддержке Катара в связи с последним демаршем в отношении эмирата со стороны ряда арабских государств. Как передает новостной портал Afrigatenews, заступился за Доху один из наиболее авторитетных лидеров местных экстремистов Абдельхаким Бельхадж.

В частности, влиятельный в прошлом главарь боевиков, проживающий сейчас в Турции, заявил на своей странице в одной из социальных сетей, что "возмущен нападками на тех, кто хранит верность и преданность своей нации (арабской)".

Как отмечает издание, слова поддержки были адресованы непосредственно катарскому эмиру Тамиму бен Хамаду Аль Тани. "Печально видеть подобное из арабских столиц", - написал также исламист.

Накануне восемь государств - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий - объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии.

Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

Бельхадж был в прошлом лидером "Ливийской боевой исламской группы", которая внесена ООН в список террористических организаций, связанных с "Аль-Каидой" (обе запрещены в РФ).

В 2004 году он был арестован в ходе операции ЦРУ США и МИ-6 и выдан правительству Муамара Каддафи, а в 2010 году вышел на свободу вместе с другими исламскими экстремистами по амнистии, объявленной сыном Каддафи Сейфом аль-Исламом.

В начале кровопролитного конфликта в Ливии в 2011 года он присоединился к противникам режима и сыграл ведущую роль в защите Бенгази и захвате Триполи. После падения столицы Бельхадж стал главой ее военного совета, и до сих пор, несмотря на то, что покинул страну, пользуется большим авторитетом в местных радикально настроенных кругах.