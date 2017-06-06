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СМИ: израильские солдаты застрелили палестинца в секторе Газа

Международная панорама
6 июня, 21:09 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов

По информации агентства WAFA, молодой человек приблизился к заградительной полосе в районе города Хан-Юнис в южной части прибрежного палестинского анклава

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КАИР, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Палестинец застрелен израильскими военнослужащими во время стычек в секторе Газа. Об этом передает информационное агентство WAFA.

По имеющейся информации, 25-летний палестинец был смертельно ранен в область живота, когда с группой товарищей приблизился к заградительной полосе в районе города Хан-Юнис в южной части прибрежного палестинского анклава. В тяжелом состоянии он был отравлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Сообщается также, что беспорядках на границе пострадали еще семеро жителей сектора. Один из них получил огнестрельное ранения, остальные отравились слезоточивым газом.

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