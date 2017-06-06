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Порошенко подписал закон о языковой квоте для украинских телеканалов

Международная панорама
6 июня, 22:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, июня. /ТАСС

Теперь на украинском языке должно вестись не менее 75% эфира

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КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75% эфира на украинском языке.

"Спасибо представителям СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинском медиа. Подписал соответствующий закон", - написал он в Twitter.

В тексте закона указывается, что "телерадиокомпании вещают на государственном языке, на языке меньшинств, региональных языках или на языке международного общения", при этом "передачи и (или) фильмы на украинском языке должны составлять не менее 50% для региональных телерадиокомпаний и не менее 75% - для всеукраинских вещателей".

Ранее, в ноябре 2016 года, украинский парламент принял закон о языковых квотах, согласно которому доля песен на украинском языке должна составлять не менее 35% от общего эфирного времени. Телерадиокомпании также обязаны обеспечивать не менее 60% суточного объема информационно-аналитических и развлекательных передач на государственном языке. За невыполнение нормы предполагается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Контроль за выполнением данных требований возложен на Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.

Последствия квот

По мнению экспертов, введение квот приведет к сокращению аудитории украинских телеканалов. Под украинизацию подпадает весь эфир, телеканалам придется переводить на украинский язык и зарубежные фильмы. По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, это может "отвернуть часть аудитории, которая привыкла смотреть фильмы на русском языке".

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко считает, что такие меры являются "антирыночными". "Введение любых квот - это антирыночная мера, всегда приводящая к снижению качества продукции, и побуждающая граждан искать ей альтернативу. Из-за введения квот подорожают услуги спутникового телевидения, и украинцы начнут больше пользоваться интернет-ТВ и меньше смотреть отечественные телеканалы", - заявил он.

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